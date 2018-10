Ruim twee weken geen metro's bij stadhuis na asbestvondst

Metrostation Stadhuis blijft zeker twee-en-een halve week dicht na de vondst van asbest dinsdag. Mogelijk gaan de metro's tussen Rotterdam Centraal en Beurs wel eerder rijden, maar dan stoppen ze niet bij halte Stadhuis.

Het verwijderen van het asbest duurt ruim twee weken. De veiligheid van onze reizigers staat daarbij voorop, laat de RET via twitter weten.

Onderzoek

Na de vondst van de asbest werd het metrostation ontruimd. Ook werd er niet meer gereden tussen Rotterdam Centraal en Beurs.

In de loop van de avond maakte de RET bekend dat er 48 uur nodig was om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de asbestvondst voor medewerkers en passagiers.

RET-directeur Maurice Unck liet woensdagmorgen al weten dat er geen gevaar is geweest voor reizigers en medewerkers. De vezels zaten niet in de lucht, maar zaten in vaste vorm op platen aan de rand van het station. Alleen rondzwevende asbestvezels zijn kankerverwekkend.



De RET liet woensdag ook weten dat de asbestvondst voor hen als een complete verrassing kwam. "Er was eerder onderzoek gedaan. In 2009 zijn er metingen verricht en toen bleek dat er geen asbest in het station was", zei een woordvoerder.