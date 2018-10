Deel dit artikel:













Rolstoelers en scootmobielers kunnen nu ook genieten van schepen op Oude Maas

Na vijf jaar knokken is de dijk langs de Oude Maas in Rotterdam-Hoogvliet ook bereikbaar voor mensen met een rollator, in een rolstoel of scootmobiel. Lange tijd was de oever alleen bereikbaar via een trap en konden mensen slecht ter been zijn, de waterkant niet bereiken om naar de schepen te kijken.

Een glooiend en verhard rolstoelpad was een lang gekoesterde wens van de schoonvader van Sylvana Fabrie. "Die schepen niet meer kunnen zien, deed hem groot verdriet", vertelt Fabrie. Haar schoonvader woonde al geruime tijd in verzorgingshuis De Breede Vliet en toen hij daar ook nog in een rolstoel terecht kwam, kon hij niet meer naar de schepen kijken langs de Oude Maas. Voor hem komt het rolstoelvriendelijke pad te laat. Hij is inmiddels overleden. Maar de schoondochter streed door voor de andere bewoners van het verzorgingshuis die vanwege het traplopen ook geen ommetje meer naar de oever konden maken. Fabrie hield zelfs een pleidooi in de gebiedscommissie van Hoogvliet en haar lange adem heeft succes. De gemeente heeft een rolstoelvriendelijk pad aangelegd waardoor mindervaliden gemakkelijk naar de waterkant kunnen komen en daar naar de schepen kunnen kijken. Woensdagmiddag is het rolstoelpad officieel geopend.