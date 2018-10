Rotterdamse horecaondernemer: Geen rietjes meer? Geen probleem!

Het Europees Parlement stemde woensdag in met een verbod op wegwerpplastic. Vanaf 2021 zijn plastic bestek, wattenstaafjes en rietjes verboden.

Voor veel bedrijven betekent dat een grote omschakeling, maar het hoeft geen probleem te zijn, bewijzen ze bij de Huiskantine in Rotterdam.

Bij de kroeg aan de Oude Haven deden ze deze zomer de rietjes in de ban. "We deden ze in elk drankje", legt Alexander uit. "In de mixdrankjes, bacardi's, frisdranken. Er gingen zomaar 2-duizend tot 5-duizend rietjes op een avond doorheen."

En deze zomer kwam daar dus een einde aan. "Ja natuurlijk kregen we vragen van onze bezoekers", gaat Alexander verder. "Maar ons barpersoneel kon prima uitleggen waarom we dit doen en daar heeft iedereen wel begrip voor."

Op jaarbasis scheelt de maatregel zo'n 200-duizend rietjes, heeft Alexander berekend. En voor de kosten hoeven ze het niet te doen. "Die rietjes kosten bijna niks. Daarom is het ook zo'n probleem voor het milieu".

Opvoedende taak

Als je Alexander moet geloven is het niet vreemd dat de Huiskantine als een van de eerste (of misschien zelfs wel helemaal als eerste) de rietjes in de ban deed. "Eigenlijk alles wat we met de Huiskantine willen doen is vernieuwend zijn. Daarbij willen we ook een beetje onze bezoekers opvoeden."

"We deden in juli een oproep aan de Rotterdamse horeca om ons voorbeeld te volgen, maar volgens mij heeft niemand daar gehoor aan gegeven."

Maar het verbod van het Europees Parlement zorgt ervoor dat andere zaken nu de overstap moeten maken. "Ik zou daarom ook al mijn collega's daarom nóg een keer willen oproepen om te stoppen met die rietjes", zegt Alexander. "Het zou toch mooi zijn als we hier in 2019 allemaal ook rietjesvrij kunnen zijn."