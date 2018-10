Hoogleraar: Stilleggen metro Stadhuis was goed besluit

De RET heeft er goed aan gedaan om uit voorzorg het metroverkeer stil te leggen onder het stadhuis van Rotterdam, sinds daar asbestvezels zijn aangetroffen. Dat zegt Hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg Lex Burdorf verbonden aan de Erasmus Universiteit.

Het metrostation Stadhuis werd dinsdag ontruimd. Metroritten tussen Centraal Station en Beurs werden opgeschort. Dat blijft zo tot de asbest verwijderd is en dat is minstens over twee en een halve week.

Burdorf heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de schade van asbest voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. "We zien dat die schade er wel degelijk is en dat asbest ook in het milieu is gekomen, maar dan praten we over situaties waarin je regelmatig te maken hebt met asbest."

Veiligheid voor alles

Daarom vindt Burdorf de kordate reactie van de RET op de vondst van asbest heel goed: "Dat je, op het moment dat je nog niet precies weet wat er aan de hand is, dat je dan vanuit een soort voorzorgsprincipe zegt: 'veiligheid voor alles: we leggen alles stil totdat we meer weten.'"

De RET meldde na onderzoek dat reizigers geen gevaar hebben gelopen. Burgdorf beaamt dat omdat als mensen met asbest in aanraking geweest zijn dat niet lang kan zijn geweest. "Dit is een incident en de RET zit daar hopelijk bovenop. Dan durven wij wel te zeggen dat de mensen die daar hebben rondgelopen bijna nihil is."