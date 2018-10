Deel dit artikel:













Poes uit Spijkenisse duikt na drie jaar op in Culemborg Foto: Dierenkliniek Leerdam Foto: Dierenkliniek Leerdam

Een poes die drie jaar geleden als vermist werd opgegeven in Spijkenisse, is nu opgedoken in Culemborg.

De poes Destiny werd onlangs in Culemborg gevangen in erbarmelijke toestand. Zo heeft de poes haar heup gebroken. Het was nog een hele zoektocht naar het baasje van de poes. Medewerkers van de dierenkliniek hebben de chip van de kat gescand. Daaruit bleek dat het dier uit Spijkenisse komt. "Ze staat als vermist opgegeven, maar wij vermoeden dat dit al wat langer geleden is gebeurd. Het telefoonnummer dat er bij staat behoort namelijk sinds ongeveer een jaar aan iemand anders", zegt de kliniek op Facebook. Het baasje heeft vervolgens zelf gereageerd op het facebookartikel. Hoe het dier van Spijkenisse naar Culemborg is gegaan is een raadsel.