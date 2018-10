Verklaring peuter cruciaal in mishandelingszaak

Justitie eist cel- en werkstraffen tegen een Rotterdams echtpaar, voor de mishandeling van hun kind. Het jongetje zou tussen zijn 2e en 4e jaar zijn geschopt, geslagen en gekrabd.

Tegen beiden is drie-en-een-halve maand cel geeist. Daarnaast zou de vrouw een taakstraf van 180 uur moeten uitvoeren, de man 120 uur.

De vrouw heeft verklaard dat zij depressief was en dat eenmalig op haar kind heeft afgereageerd. Een deel van het letsel zou het kind zelf hebben veroorzaakt, door een tic en door onhandige motoriek.

“Hij zat vaak aan zijn oren te trekken. Verder ‘hupste’ hij altijd met zijn billen van de trap en viel hij vaak.”

Justitie gelooft dat niet. Het jongetje zelf heeft uitgebreid verklaard over de mishandelingen. “Daarbij gaf hij heel concreet aan wat er gebeurde en wie van zijn ouders het deed.” Het kind verblijft al een tijd bij zijn grootouders.

De vrouwelijke verdachte zegt dat het kind is beïnvloed door haar ouders. De jongen zou in hun opdracht hebben gezegd dat hij werd geslagen. Familiaire spanningen zouden daaraan ten grondslag hebben gelegen.

De zaak kwam aan het rollen na een vechtpartij in april 2017 tussen de vrouw en haar zus. Toen de politie ter plaatse kwam, vertelde de Rotterdamse dat zij haar kind had geslagen en erge spijt had. “Wat heb ik gedaan met mijn eigen kind?”

Justitie vindt het opvallend dat de peuter geen letsel meer heeft, sinds hij bij zijn opa en oma woont. Volgens de verdachten komt dat onder meer omdat hij daar alleen is. Thuis zou hij veel hebben gevochten met zijn broertjes.

Justitie eis niet alleen cel- en taakstraffen. Ook zouden oude straffen moeten worden uitgevoerd. Bij de vrouw is dat een taakstraf van 60 uur voor mishandeling van de ex-vriendin van haar partner. De man had nog een voorwaardelijke taakstraf van 15 uur staan. Hij is meerdere keren veroordeeld voor huiselijk geweld.

De vrouw is in haar jeugd zelf mishandeld door haar ouders. Deskundigen spreken van depressies en narcisme. Om dat laatste duidelijk te maken, had de behandelaar gezegd:”Zoals Donald Trump.” De vrouw was daar zo beledigd over, dat zij het gesprek beëindigde. “Ik was er klaar mee.”

Bij de man zijn anti-sociale en narcistische gedragingen vastgesteld. “Dat herken ik niet. Ik ben juist sociaal en wil andere mensen helpen.” Beiden volgen een MBO-opleiding tot persoonlijk begeleider, van mensen die niet zelfstandig kunnen wonen.

Het Rotterdamse echtpaar heeft nog drie kinderen. De civiele rechter wil eerst deze strafzaak afwachten, voordat een beslissing wordt genomen over hun toezicht. De strafrechter doet op 7 november uitspraak.