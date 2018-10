Drie gewonden bij aanrijding in Maassluis

Bij een aanrijding in Maassluis zijn woensdagmiddag drie mensen gewond geraakt. De botsing gebeurde op de Merellaan.

De gewonden zaten in een auto die als gevolg van de aanrijding op zijn kop belandde. In de andere auto zat een brandweerman die op dat moment geen dienst had. Hij heeft direct de auto op de zij gedraaid en de inzittenden eruit gehaald.

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding op de Merellaan in Maassluis kon gebeuren.