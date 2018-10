'Zoek een oplossing voor problemen met de Merwedebrug'

Partijen in de Dordtse gemeenteraad dringen aan op een snelle oplossing voor de problemen met de Merwedebrug naar Papendrecht.

VVD, D66 en PvdA maken zich zorgen over de vele storingen aan de brug in de N3. Zeker nu de N3 volgend jaar op de schop gaat. Dat kan in combinatie met storingen aan de brug leiden tot veel verkeersellende, vinden de drie partijen.

Rijkswaterstaat wil de ruim vijftig jaar oude brug pas over zes jaar aanpakken. De partijen willen dat er nog voor de renovatie van de N3 wordt gekeken hoe de brug bedrijfszekerder kan worden gemaakt.