Volleybalsters Sliedrecht Sport thuis met 0-3 onderuit tegen Stuttgart

In de Tweede Ronde van de Champions League hebben de volleybalvrouwen van Sliedrecht Sport woensdagavond met 0-3 verloren van Stuttgart.

De nummer twee in Duitsland van het afgelopen seizoen won de eerste set met 25-14. In de twee daaropvolgende sets was het verschil minder groot; 25-22 en 25-19.

De return is volgende week woensdag in Duitsland. Als de Duitsers twee sets pakken, is Sliedrecht Sport uitgeschakeld.

In de video's hierboven zijn interviews te bekijken met trainer Vera Koenen, spelverdeler Ana Rekar en passer-loper Esther van Berkel.