Rotterdamse kunstenaar laat Museumpark drie dagen lang overstromen door 'waterlicht'

Hoe hoog zou het water komen als de dijken doorbreken en een overstroming Rotterdam treft? Donderdag, vrijdag en zaterdag kunnen mensen het zelf ervaren in het Museumpark in Rotterdam.

De in Rotterdam gevestigde ontwerper en kunstenaar Daan Roosegaarde creëert dan met behulp van LED-lampen, lenzen en computersoftware een vloedgolf van licht. Hij noemt het Waterlicht.

"Het waterpeil staat nu op 2 meter 75 tot 3 meter", legt Daan Roosegaarde uit, terwijl hij naar boven wijst. "Wel een beetje eng, maar ook mooi. Het is een combinatie van de twee."

Roosegaarde wijst erop dat de Nederlanders als duizend jaar een strijd aangaan met het water, maar dat het soms ook wel eens wordt vergeten. "En dat wil ik laten zien. Waar we naartoe gaan en waar we vandaan komen. Gaat dit onze nieuwe wereld worden met de zeespiegel die gaat stijgen? Als je niet investeert in nieuwe ideeën, dan verzuipen we letterlijk."

Thuis

Woensdagavond werd de opstelling voor het laatst getest. Het Waterlicht dompelt het park onder in golvend blauw licht. Bij de Kunsthal lijkt het virtuele blauwe water tegen de Westzeedijk aan te klotsen. Langs de weg zijn speciale schermen geplaatst, zodat automobilisten niet worden afgeleid tijdens de voorstelling.

"Hij staat nu in onze hometown", lacht Roosegaarde. "Hier in Rotterdam staat onze ontwerpstudio. We doen extra ons best."

Roosegaarde maakte de lichtshow ter gelegenheid van de tentoonstelling 100 jaar kinetische kunst die in de Kunsthal Rotterdam te zien is. De tentoonstelling de drie avonden dat het waterlicht te zien is geopend.

Eerder was de show te zien in andere plaatsen als Amsterdam, Middelburg, de Afsluitdijk en tal van plaatsen in het buitenland. "Volgende week gaan we naar Dubai", vertelt Roosegaarde.

Reacties

En op elke plek wordt weer anders gereageerd op de voorstelling. Roosegaarde: "In Middelburg, waar ze de watersnoodramp hebben meegemaakt, waren ze heel erg ontroerd. Maar het hangt ook van de avond af."

Zo ontwikkelt zich elke keer weer een ander sfeertje, legt Roosegaarde verder uit. "Op de derde avond in Toronto was er zelfs iemand die zich had verkleed als zeemeermin. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ik ben echt benieuw wat de Rotterdammer hiervan gaat vinden."

Waterlicht is vanaf donderdag drie avonden lang te zien tussen 20.00 uur en 23.00 uur.