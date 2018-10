Deel dit artikel:













Feyenoord-fans optimistisch voor Klassieker: 'Scoren vanuit de counter' Feyenoord-fans kijken naar de laatste openbare training voor de Klassieker

Feyenoord-fans zijn over het algemeen positief gestemd over het uitduel met Ajax van komende zondag. De supporters bij de laatste openbare training van woensdag erkennen dat de Amsterdammers sterk spelen in de competitie en in de Champions League, maar hopen toch op een stunt van de Rotterdammers.

''Ik ben wel een beetje bang, maar als het positiespel lukt en we kunnen druk zetten, dan kunnen we misschien op de counter scoren'', aldus één van de aanwezige toeschouwers. De laatste overwinning van Feyenoord in de Arena stamt uit 2005. ''Maar dat betekent ook dat de eerstvolgende overwinning steeds dichterbij komt'', merkt één van de fans op. Bekijk de video met alle reacties van Feyenoord-fans hierboven.