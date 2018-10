Tips voor een gezellig weekend uit in de regio

Het wordt weer een bijzonder weekend voor liefhebbers van cultuur en uitgaan. De stad wordt gevuld met muziek van het festival REC, de Six Strings Sessions XL en het rondreizende circus Popronde.

Meer fan van toneel? Van de beroemde film The Colour Purple, waarin Oprah Winfrey een hoofdrol speelde, is een musical gemaakt die te zien is in het Nieuwe Luxor.

Presentator Laurence van Ham en cultuurexpert Anton Slotboom vertellen je er alles over in deze nieuwe uitzending vol cultuurtips.