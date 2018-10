Deel dit artikel:













Auto over de kop op N57, weg in beide richtingen gesloten

Bij een ongeluk op de N57 midden op de Brouwersdam is donderdagochtend een auto over de kop geslagen. Daarbij is een vrouw gewond geraakt. Ze moest door de brandweer worden bevrijd uit het voertuig.

Door het ongeval was de N57 een tijdje in beide richtingen afgesloten. Automobilisten werden ter plaatse omgeleid. Bij het ongeluk werd ook een traumahelikopter opgeroepen.