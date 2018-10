900 vrachtwagens per etmaal door dorp, Rozenburgers willen ontsluitingsweg

Inwoners van Rozenburg maken zich zorgen over het vrachtverkeer dat dwars door het dorp rijdt. Ondanks de maatregelen tegen geluidsoverlast, willen bewoners dat de gemeente Rotterdam drie miljoen euro ter beschikking stelt voor een ontsluitingsweg.

De gemeenteraad van Rotterdam beslist binnenkort over een nieuwe ontsluiting van bedrijventerrein Pothof, om het aantal vrachtwagens door de woonwijk terug te dringen.



Bij een meting op de Laan van Nieuw Blankenburg werden in een etmaal 8 duizend personenauto's en 900 vrachtwagens geteld, vertelt bewoner Leen van Dijk. Als de Blankenburgtunnel en het distributiecentrum op de Landtong zijn aangelegd, wordt het nog drukker, vreest hij. Van Dijk ziet met name een stijging van zwaar verkeer.

Hoesten

Ze zijn wel blij met de eerdere maatregelen voor geluidsoverlast, zoals een geluidswal en groen langs de weg. "Ons probleem is gedeeltelijk opgelost. In de tuin is het minder herrie, maar aan de andere kant van de schutting is eigenlijk niets veranderd", zegt een bewoner van de Volgerweg.

Een andere Rozenburger staat met een doekje voor haar mond. "Ik ben er bang voor. Op een gegeven moment begin ik te hoesten op de dag."

Scholieren

Ook de veiligheid in het dorp is volgens de bezorgde bewoners in gevaar. Er lopen en fietsen veel scholieren door Rozenburg. "Je houdt je hart vast. We zijn een dorp, er horen geen vrachtwagens in het dorp."

Wethouder Visser heeft een onderzoek laten doen naar oplossingen, een ontsluiting is daar één van. Dat kost drie miljoen. De bewoners doen een dringende oproep aan wethouder Visser om die drie miljoen beschikbaar te stellen voor een ontsluiting.

"Niks doen gaat op lange termijn ten koste van het leefgenot in Rozenburg", zegt Van Dijk.