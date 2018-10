Veerhavenconcert te zien op TV Rijnmond

Liefhebbers van klassieke muziek kunnen dit weekend hun hart ophalen bij RTV Rijnmond. Het Veerhavenconcert, waarin het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Maxim Emalyanychev onder meer filmmuziek en Italiaanse klassiekers ten gehore brengt, wordt zaterdag uitgezonden op TV Rijnmond en in de Rijnmond app.

Het gratis klassieke openluchtconcert wordt ieder jaar georganiseerd in de Veerhaven in Rotterdam. Het podium ligt op een drijvend platform in de haven, omgeven door dobberende bootjes en historische zeilschepen.

De registratie van de zestiende editie, die dit jaar was op 25 augustus, is zaterdag om 17:00 uur te zien. Er worden delen uit de opera Madame Butterfly gezongen, maar er is ook ruimte voor filmmuziek. Zo zijn er stukken te horen uit onder andere Star Wars en The Sound of Music.