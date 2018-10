Rotterdams ex-fotomodel ontkent oplichting

Het Rotterdamse ex-fotomodel Talitha van Zon ontkent dat zij haar verzekeraar heeft opgelicht. Volgens justitie heeft zij 96 duizend euro ten onrechte gedeclareerd.

De 47-jarige Van Zon zou in 2010 en 2011 in een afkickkliniek hebben verbleven in het Britse Kent. Justitie denkt dat zij in werkelijkheid gewoon in Nederland was. Dat blijkt uit gegevens van haar creditcard, die in Nederland is gebruikt in die periode.

Het voormalig fotomodel stond donderdag voor het eerst voor de rechter in Rotterdam, maar de zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld.

Advocaat De Boer zei dat zij wel degelijk in de kliniek heeft gezeten. “Het ging niet om een gesloten instelling. Ze had de vrijheid in en uit te reizen. Dat kan verklaren dat zij soms in Nederland was.” Hij wijst er ook op dat de kliniek een dependance in Amsterdam heeft.

Advocaat De Boer wilde enkele ex-cliënten van de kliniek horen als getuige, maar de rechter gaf daar geen toestemming voor. Hij wees er verder op dat toenmalige vrienden van Van Zon facturen hebben betaald. Het fotomodel heeft onder meer een verhouding gehad met de zoon van de Libische dictator Khadaffi.

De advocaat wilde verder geen toelichting geven op de zaak. Hij komt later vandaag met een persbericht namens Talitha van Zon.