Trevor Setty terug bij Feyenoord Basketball

De 28-jarige forward Trevor Setty keert terug bij Feyenoord Basketball. De Amerikaan komt over van het Luxemburgse Residence Walferdange, de club waarvoor hij afgelopen seizoen Rotterdam verliet.

Vorig seizoen was Setty een belangrijk onderdeel van het team dat de halve finale van de play-offs bereikte. Destijds scoorde de forward gemiddeld 15.6 punten per wedstrijd.

Feyenoord Basketball, dat na vier wedstrijden nog op de eerste overwinning wacht, kan donderdagavond in de wedstrijd tegen Den Helder nog niet over Setty beschikken. Dit vanwege het papierwerk dat nog in orde moet worden gemaakt.