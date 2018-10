Bouw hoogste woontoren van Nederland van start

In Rotterdam wordt donderdagmiddag de eerste paal van de Zalmhaventoren de grond in geslagen. Het complex wordt 215 meter hoog, dertig meter hoger dan de Euromast.

De bouw zal zo'n drie jaar in beslag nemen. De Zalmhaventoren zal dan de hoogste woontoren van Nederland zijn. In het gebouw met bijna zestig verdiepingen komen vooral woningen en kantoren, maar ook een restaurant en een club.

Eerder was er nog veel weerstand voor het gebouw in het Scheepvaartkwartier. Omwonenden waren bang voor parkeerproblemen en stapten naar de Raad van State. Die heeft het bestemmingsplan goedgekeurd.

RTV Rijnmond is erbij op het moment dat de eerste paal de grond in gaat. Later op de dag volgt beeld.