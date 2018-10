Ajax gaat jeugdopleiding Sparta ondersteunen

De jeugdopleiding van Sparta wordt de komende drie jaar ondersteund door Ajax. De Amsterdammers gaan met de Spartanen samenwerken op het gebied van opleiden, trainen en scouten van de jeugd. Dit maakt de Kasteelclub via haar eigen kanalen bekend.

De samenwerking is het gevolg van de goede relatie die beide clubs naar eigen zeggen hebben opgebouwd op het gebied van de jeugdopleiding. Op dat vlak slaan de clubs nu de handen ineen, en daarbij benadrukken beide partijen dat de samenwerking enkel van toepassing is op de jeugdopleiding. Het eerste elftal en de algemene beleidsvoering vallen buiten de afspraak.

Dolf Roks

Via de kanalen van Sparta geeft Dolf Roks, hoofd jeugdopleiding, tekst en uitleg over de samenwerking. Volgens hem wil Sparta zich hiermee beschermen tegen de trend van jeugdspelers die al vroeg de club verlaten: "De laatste jaren verdwijnen er een hoop jongens voordat ze überhaupt het eerste elftal halen of een contract kunnen tekenen. Wij hebben daarom bescherming gezocht in een club die ons daarbij kan helpen en dat is Ajax geworden."

Deze stappen moeten volgens Roks ook ervoor zorgen dat de Kasteelclub kan profiteren van het grote scoutingnetwerk van de Amsterdammers: "De scouting van Ajax kan ons van tips voorzien buiten onze Rotterdamse cirkel om. Dan kunnen spelers die te ver van Amsterdam wonen bij ons instromen en later alsnog de stap maken. Deze samenwerking heeft dan ook enkel betrekking op de jeugd tot 16 jaar die nog geen contract kan ondertekenen."