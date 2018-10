Deel dit artikel:













Buurtpreventie Vreewijk start offensief tegen donkere dagen

"In deze tijd zien we een piek in het aantal inbraken", vertelt Matthijs den Daas. Hij is teamleider van Buurtpreventie Vreewijk. "Al het groen in Vreewijk is prachtig, maar 's avonds is het ideaal voor inbrekers om hun slag te slaan."

Het team werd vijf jaar geleden opgericht toen Vreewijk te kampen kreeg met een piek in het aantal inbraken. Het aantal inbraken is de afgelopen jaren weer gedaald. "Dat is de verdienste van de politie", zegt Den Daas. "Maar ik durf ook zeker te zeggen dat ook wij er een aandeel in hebben." Vreemde types Wekelijks lopen de vrijwilligers meerdere rondes door de wijk. De focus ligt vooral op de achterpaden in het tuindorp in Rotterdam-Zuid. "We wijzen mensen op tuinhekken die openstaan", zegt de teamleider. "En het komt ook zeker voor dat we vreemde types signaleren." Wekelijks lopen de vrijwilligers meerdere rondes door de wijk. De focus ligt vooral op de achterpaden in het tuindorp in Rotterdam-Zuid. "We wijzen mensen op tuinhekken die openstaan", zegt de teamleider. "En het komt ook zeker voor dat we vreemde types signaleren." "Niet zo lang geleden zagen we hier in dit pad een aantal mannen in zwarte kleding", gaat Den Daas verder. "Na onderzoek van de politie bleek dat ze niet uit de wijk kwamen. Het geeft dan toch voldoening dat we toen een inbraak hebben voorkomen." Losse stoeptegels Naast inbraakpreventie controleren Den Daas en het team ook tal van andere zaken. "Dat varieert nogal", zegt de teamleider. "Het kan gaan om losse stoeptegels, maar ook om afval dat naast containers is geplaatst." Naast inbraakpreventie controleren Den Daas en het team ook tal van andere zaken. "Dat varieert nogal", zegt de teamleider. "Het kan gaan om losse stoeptegels, maar ook om afval dat naast containers is geplaatst." Buurtpreventie Vreewijk werkt nu met ongeveer vijftien vrijwilligers. Om het aantal rondes uit te breiden, zoekt het team versterking. Zo wil de groep ook overdag gaan surveilleren. Enthousiaste Vreewijkers kunnen met de organisatie in contact komen via de Facebook-pagina van het initiatief .