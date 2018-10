Bert Blase gezicht van nieuwe partij Code Oranje

Bert Blase, oud-burgemeester van Vlaardingen, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam, is het gezicht van de nieuwe politieke partij Code Oranje, die donderdag is gepresenteerd. De partij, die zich een beweging noemt, doet mee aan de Statenverkiezingen volgend jaar maart.

Initiatiefnemer Blase, tegenwoordig waarnemend burgemeester van Heerhugowaard, vindt dat het "anders moet met onze democratie," vertelt hij in Binnenlands Bestuur. "Geen partijpolitiek, maar burgerzeggenschap". De partij wil bijvoorbeeld meer referenda.

"In al mijn jaren als raadslid en later als burgemeester, heb ik de groepen opgezocht die niet van nature de weg naar het gemeentehuis of de politieke arena weten te vinden. Realiseer je dat slechts 0,2 procent van de Nederlanders lid is van een politieke partij. Wij willen de resterende 99,9 procent van Nederland in positie brengen om mee te agenderen."

Blase is nu nog lid van de PvdA, maar zal zijn lidmaatschap beeindigen, zei hij donderdagmiddag tijdens de perspresentatie in het Haagse Nieuwspoort.

Code Oranje heeft geen partijkader, geen leden, geen partijprogramma en doet komende verkiezingen mee in Zuid-Holland en Noord-Holland en mogelijk ook in Gelderland en Overijssel.

Blase was tussen 2009 en 2014 burgemeester van Alblasserdam, waarvan de laatste twee jaar ook waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam. Daarna ging hij als waarnemer naar Vlaardingen, waar hij tot 2017 burgemeester was.