RET-medewerkers aangevallen door passagiers: 'Blijf met je handen van onze mensen af!'

Drie medewerkers van de RET zijn woensdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag aangevallen door passagiers. Het gaat om drie verschillende voorvallen in de tram en de metro. Maurice Unck, directeur van de RET, is verbolgen over het geweld.

Woensdagavond werd in een tram op lijn 8 een conducteur geslagen. Even later was het raak bij metrostation Schiedam, waar geweld werd gebruikt tegen een ov-surveillant. Het derde voorval was in een tram van lijn 23, waar een RET-medewerker gewond raakte toen iemand zich stevig verzette tegen een aanhouding. Alle verdachten zijn opgepakt, meldt de directeur.

"Blijf met je handen van onze mensen af!", reageert Unck. "Dit moeten we niet tolereren."

Wilhelminaplein

Eerder deze week liep het uit de hand bij de tramhalte aan het Wilhelminaplein. Negen medewerkers die passagiers van een tram controleerden, stuitten toen op twee passagiers in een groep van tien zonder vervoersbewijs. Een van hen werd aangehouden.

"Toen sloegen blijkbaar de stoppen door bij de anderen", vertelt Unck. "De medewerkers werden bedreigd en er moest politie komen. Dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt: Jongens, doe normaal!"

Een van de controleurs raakte gewond aan zijn lip en schouder. Ook had hij schaafwonden aan hand en knie. "Diegene zit nu even thuis, die moet herstellen. Hopelijk is hij snel weer in staat om bij ons te komen werken."

Er rijden dagelijks zo'n 600 duizend met het openbaar vervoer in Rotterdam. "Er gaat veel goed, maar er zijn altijd een paar incidenten", legt de directeur uit. "Nu zagen we een piek. Dat was voor ons de reden om hier weer aandacht voor te vragen. Laten we met zijn allen gewoon normaal doen, dan komen we een heel end."