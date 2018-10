Begin 2019 nieuwe gesprekken over uitfans bij Klassieker

In het begin van 2019 zullen er nieuwe gesprekken gevoerd worden tussen de gemeentes Rotterdam en Amsterdam, Feyenoord, Ajax en de supportersverenigingen van beide clubs. Inzet van de gesprekken is om het toelaten van uitsupporters bij wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax weer mogelijk te maken.

Vorig jaar werd hier voor het laats over gesproken, maar dit werd weer ‘on hold’ gezet na ongeregeldheden tijdens de kampioenswedstrijd tussen PSV en Ajax. Hierdoor komt het wederzijds bezoeken van supporters bij de Klassieker in dit huidige seizoen nog te vroeg.

Insteek van de gesprekken is te bekijken op welke wijze wellicht al in het seizoen 2019-2020 er weer uitsupporters bij de Klassieker(s) kunnen zijn. Feyenoord meldt daarover: "Want voetbal is natuurlijk bedoeld om te spelen in de aanwezigheid van supporters van beide clubs. Dat geldt ook voor de Klassieker, maar dan wel nadrukkelijk onder de voorwaarde dat dit onder normale omstandigheden kan en tegen acceptabele kosten en personele inzet voor zowel de clubs als overheden. En bovendien met alleen gezonde rivaliteit en zonder dat er sprake is van onacceptabel gedrag en uitingen."

Op dit moment is er nog geen gezamenlijk plan, of heeft het Feyenoord nog niet bereikt, waarmee min of meer gegarandeerd is dat het ook zo kan verlopen. De Klassieker van komende zondag vindt daardoor dus nog altijd plaats zonder de aanwezigheid van Feyenoordfans in de Arena.