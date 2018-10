Dennis van Buuren begint nieuw avontuur in Miro-pand Dordrecht

De al jaren leegstaande tapas-bar Miro aan het Scheffersplein in Dordrecht krijgt een nieuwe invulling. Dennis van Buuren, van Visser's Poffertjessalon, belooft een voor Dordtse begrippen revolutionair horeca-concept.

"Nee, ik zeg er verder nog niet veel over en de naam van de nieuwe zaak houd ik ook nog even voor me. Feit is dat hier zeven dagen per week en zeker in het weekend tot in de nacht wat te beleven zal zijn. Het is een mooi pand met een terras op een top-locatie", aldus Van Buuren.

De nog maar 22-jarige horeca-ondernemer nam twee jaar geleden Visser's Poffertjes over en blies de salon nieuwe leven in. Dat succes smaakt naar meer, liet hij deze zomer weten, maar hij vertelde er ook bij, dat hij net te horen had gekregen dat hij lymfeklierkanker had.

Hij kondigde aan 'gewoon' door te gaan met nieuwe plannen. Enkele weken geleden liet hij weten de kanker al te hebben overleefd en kondigde "binnenkort nieuws" aan. Dat kwam dus vandaag.

"Miro zit hier schuin aan de overkant, vlakbij Visser's. Dat is wel handig", denkt hij. "Of ik de jeugd in Dordt ga houden? Ach, daar wordt er te lang over gepraat. Een aantal ondernemers, waaronder ik, gaan nu echt het aanbod verbeteren. Dat zal de jeugd opmerken."

De nieuwe zaak gaat pas begin volgend jaar open. Eerst is er op 23 en 24 november nog een Miro Finito weekend. "Dat wordt een waanzinnig festijn met grote namen. Dan kunnen de mensen vast wennen aan een on-Dordts sfeertje."