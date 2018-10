Fraser en Drenthe: 'Periodetitel is een serieuze prijs voor Sparta'

Bij Sparta Rotterdam ontbreken alleen Ragnar Ache en Fankaty Dabo in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Telstar. Bij winst pakken de Rotterdammers de eerste periodetitel. En dat wordt op Het Kasteel gezien als een serieuze prijs.

"Ik denk dat het heel belangrijk is," blikt trainer Henk Fraser vooruit. "Een mini-prijsje, maar dat geeft sporters vertrouwen. Hoe goed je ook bezig bent, dit is iets tastbaars. En van daaruit kan je verder bouwen."

Ook Royston Drenthe wil zichzelf na vrijdag - voor het eerst in zijn carrière - periodekampioen kunnen noemen. "Natuurlijk is het een prijs. En die gaan we op gepaste wijze vieren, áls we hem winnen. Want dat moet nog wel gebeuren. Vanzelfsprekendheid dat wij thuis winnen kan zorgen voor naïviteit in de groep en daar moeten we voor waken," sluit Drenthe af.