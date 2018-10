Tips voor una pasta buonissima

Het is Wereldpastadag! Bij Jaimie's Italian in de Rotterdamse Markthal worden daarom donderdag honderd borden met spaghetti weggegeven. Maar hoe bereid je eigenlijk de perfecte pasta? De Italiaanse chef Stefano Campailla geeft tips.

Campailla startte in 2004 de Italiaanse delicatessenwinkel La Zia Maria aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daar verkoopt hij onder meer antipasti, verse pasta's en Italiaanse desserts. Het maken van pasta zit in zijn Siciliaanse bloed.

Zelf maken

"Maak de pasta zelf", is zijn eerste advies. "Het is eigenlijk iets wat iedereen zou moeten kunnen maken. Je hebt er tijd voor nodig, maar het is leuk om te doen met elkaar", legt de chef uit.

De basisingrediënten voor pasta? "Goede bloem, eieren en een snufje zout", zegt Campailla. Hoewel tegenwoordig veel gebruik wordt gemaakt van moderne apparatuur om dit te kneden tot een mooi deeg, is dat volgens Campailla overbodig. "De traditie is dat het met de handen wordt gemaakt."

Handje helpen

De Italiaanse chef merkt dat mensen tegenwoordig minder tijd en zin hebben om pasta zelf te maken. "We helpen die mensen een beetje. In een winkel zoals deze zijn ook kant- en klare pasta's te vinden. Maar dan is het nog een kwestie van kwaliteit: welke ingrediënten zijn gebruikt om te maken?"

Italië heeft een enorm assortiment qua pasta's. Veel van die soorten zijn niet erg bekend hier. "Het is ook de bedoeling in deze winkel dat we dat als ambassadeurs promoten en er meer informatie over geven. Elke streek heeft zijn eigen pasta."

Gratis Pasta

Proeven kon vandaag ook. Bij Jaimie's Italian in de Rotterdamse Markthal gaven ze vanmiddag honderd borden gratis pasta weg. "Spaghetti Cacio e pepe, met pecorinokaas en zwarte peper. Simpel maar heel lekker, "vertelt general manager Leonie Staat.