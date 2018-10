Het Klassiekermoment van Dennis: Het duwtje van Van Persie

In aanloop naar De Klassieker blikt RTV Rijnmond Sport de komende dagen terug op eerdere edities van Ajax-Feyenoord. Ondanks dat de Rotterdammers de laatste jaren in Amsterdam bijna geen resultaten halen, zijn er nog genoeg iconische momenten te benoemen. Feyenoord-watcher Dennis van Eersel neemt ons terug naar 2003, toen Robin van Persie een hoofdrol opeiste in De Klassieker.

Voordat Van Eersel bij Rijnmond Sport kwam te werken, was hij al een groot Feyenoord-fan. Zijn favoriete moment vond dan ook plaats toen hij zelf als supporter in de ArenA zat: "Ik zat alleen niet in het uitvak, maar met mijn neef in een regulier Ajax-vak...dus we moesten een beetje undercover blijven."

Van Persie

Omringd door Amsterdammers moest Van Eersel aan het einde van de wedstrijd zijn euforie dan ook inhouden: "Het was de wedstrijd van de duw van Van Persie in de rug van Chivu. Dat je in het hol van de leeuw op die manier een punt pakt, dat was wel prachtig."

Aankomende zondag zit Van Eersel namens Rijnmond Sport in het persvak, met als bijkomend voordeel dat hij zich ditmaal niet hoeft in te houden als Feyenoord scoort: "Ik zal dan zeker juichen. De laatste keer was 2005 en ook als Rijnmond-commentator willen we toch weer eens los kunnen gaan bij een Ajax-Feyenoord."