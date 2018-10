Bijlow verlengt contract bij Feyenoord tot 2023

Justin Bijlow heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot de zomer van 2023. De zelfopgeleide keeper is sinds dit seizoen de nieuwe eerste doelman in De Kuip.

Het contract met Bijlow bij Feyenoord liep nog tot 2021. De club is dermate tevreden over zijn ontwikkeling dat er is besloten om hier nog eens twee seizoenen aan vast te plakken.

Bijlow stroomde in 2016 door vanuit de jeugd van Feyenoord. Op 13 augustus 2017 maakte hij zijn officiële debuut in het eerste elftal van Feyenoord, tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Hij verving die middag Brad Jones, die niet kon spelen door een rugblessure. Bijlow kwam in aanmerking, omdat Kenneth Vermeer ook al geblesseerd was. Sinds dit seizoen (2018/2019) is hij de vaste eerste doelman in De Kuip.

Bijlow: ‘Hier spreekt nog meer vertrouwen uit’ "

Toen ik aan het begin van dit seizoen te horen kreeg dat ik de eerste doelman werd, kwam er voor mij al een droom uit," blikte Bijlow donderdagmiddag terug op de website van Feyenoord. "Uit deze verlenging spreekt nog meer vertrouwen. Ik geniet van het hier en nu, maar ga er ook alles aan doen om samen met Feyenoord door te groeien naar een hoger niveau en meer successen."

Technisch directeur Martin van Geel vult aan: "Mooi dat we opnieuw een talentvolle, zelfopgeleide keeper langer aan ons hebben weten te binden. Iedereen bij Feyenoord heeft groot vertrouwen in Justin. Nu al is hij een heel goede doelman. Met de eigenschappen die hij heeft, geloven wij dat hij de komende jaren uit kan groeien tot een keeper van een zeer hoog niveau. Ik ben dan ook blij dat Feyenoord en Justin vandaag, met dit nieuwe door hem zelf afgedwongen contract, het wederzijdse vertrouwen in elkaar kunnen laten zien."