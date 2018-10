Deel dit artikel:













Rijnmond NU: De zin en onzin van zomer- en wintertijd Foto: ANP / Lex van Lieshout

Over een paar dagen wordt de klok een uur teruggezet en gaan we weer de wintertijd in. Sommigen mensen vinden het verzetten van de klok prima, maar anderen hebben er grote moeite mee.

In Rijnmond NU op Radio Rijnmond komt tussen 18:00 uur en 19:00 uur (zomertijd) een 'bioritmeprofessor' langs. Bert van der Horst is hoogleraar Chronobiologie in het Erasmus MC en vertelt alles over de voor- en nadelen van het gerotzooi met de klok. Luisteraars met vragen voor Van der Horst kunnen bellen naar 010-4364436. Ook als je graag je zegje doet over dit onderwerp kan je ons bellen tussen 18:00 uur en 19:00 uur.