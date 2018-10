Dordts architectenbureau maakt knus dorp van kille gevangenis

Het idee van een enorme gevangenis met de bewaking in het midden van het complex is ouderwets. Het Dordrechtse architectenbureau EGM laat zien dat het anders kan door een humaan gevangeniscomplex te ontwerpen voor Belgie.

Vaak worden gevangenissen gebouwd op basis van het zogenaamde Ducpétiaux-concept. Dit concept schrijft voor dat gevangenissen in stervorm het best werken. Hierdoor kan de bewaking in het midden van het complex worden geplaatst en zo alles gemakkelijk in de te kunnen houden.

De moderne gedachte is dat een menselijke behandeling tot betere resultaten leidt. In Noorwegen zijn de meest humane gevangenissen te vinden. Gevangenissen die veel op de buitenwereld lijken zouden ervoor zorgen dat gedetineerden na hun straf minder moeite hebben met terugkeren in de maatschappij.

Innovatief gevangenisdorp

EGM architecten laat zien dat stervormige gevangenissen inderdaad ouderwets zijn en ontwikkelde op basis van eigen ervaring een innovatief ‘gevangenisdorp’. Het architectenbureau ontwerpt vaker penitentiaire inrichtingen en (gesloten) jeugdzorginstellingen. Zij zien dat de menselijke leefomgeving hierbij steeds meer aandacht krijgt.

In het 'gevangenisdorp' dat EGM nu ontwierp voor een gevangenis in het Belgische Haren staat niet een overweldigend grote gevangenis, maar staan verschillende kleine en prettig ogende gebouwen. De kleine gebouwen verschillen allemaal in omvang, vorm en materiaal. "Dat zie je ook steeds vaker in gewone panden", vertelt de woordvoerder van het architectenbureau. ""Dat zie je ook steeds vaker bij kantoren en woningen", vertelt de woordvoerder van het architectenbureau. "Appartementencomplexen bestaan dan bijvoorbeeld uit verschillende kleuren bakstenen, omdat het complex hierdoor minder massaal oogt."

Daarnaast is op het terrein veel groen te vinden in de vorm van bomen, gras en struiken en bevat het complex eenpersoonskamers. Dat is een stuk menselijker dan gedeelde kamers. Ook het feit dat gedetineerden nu van het ene gebouw naar het andere moeten lopen en dan 's winters echt hun jas aan moeten trekken tegen de kou, zorgt dat de gedetineerde een veel 'echtere' ervaring hebben.

Menselijke leefomgeving

Dat de gevangenissen humaner worden, past in het beleid dat België doorvoert. In het ‘Masterplan Detentie en Internering in humane omstandigheden’ is het langetermijnbeleid voor detentie in het land vastgelegd. In het plan is veel aandacht voor een menselijke leefomgeving in de Belgische gevangenissen.

Het nieuwe complex wordt gebouwd op 15 hectare grond, uiteindelijk zullen er 1.190 gevangenen verblijven. Op het complex komen onder andere twee arresthuizen en een strafhuis voor mannen, een gesloten en een open instelling voor vrouwen, een ziekenhuis, een observatieinstelling, een psychiatrische afdeling, een medisch centrum, een sportcomplex, een werk- en opleidingsatelier en een bezoekfaciliteit. In 2022 wordt het opgeleverd.