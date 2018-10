Inval in Vlaardingen vanwege grootschalig fraudeonderzoek

De FIOD heeft woensdag een 44-jarige man aangehouden voor faillissementsfraude. Een woning in Vlaardingen en drie woningen in Den Haag zijn doorzocht. De man zou beleggers in een investeringsfonds voor vermoedelijk tientallen miljoenen hebben benadeeld.

Naast de doorzoekingen nam de FIOD vijf auto's, dure horloges en zo'n 66 duizend euro aan contant geld in beslag. Ook werd beslag gelegd op administratie, die lag in een woning in Duitsland en een bedrijfspand op Curaçao.

De 44-jarige verdachte was directielid van een investeringsfonds, dat belegde in levensverzekeringen. Het fonds en de verdachte zelf gingen tien jaar geleden failliet.

Curatoren raadpleegden de FIOD, omdat een groot deel van de inleg in het fonds niet terug te vinden was. Het vermoeden bestaat dat de verdachte dat geld in eigen zak heeft gestoken.

Hoewel de verdachte failliet is gegaan, lijkt hij wel genoeg geld te hebben gehad voor een luxueus bestaan. De FIOD vermoedt dat hij daarvoor gebruik maakt van verhullende constructies met buitenlandse bedrijven.

Volgens FD is de aangehouden man een van de directeuren van het bedrijf Easylife, die eerder al eens is veroordeeld. FIOD wil dat in het kader van het onderzoek niet bevestigen. Ook willen ze vanwege het onderzoek niet meer kwijt over de doorzoeking in Vlaardingen en of daar iemand is aangehouden.