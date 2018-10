Vogels vinden na overwinteren gespreid bedje in de Grevelingen

Er wordt volop nieuwe natuur gecreëerd in onze regio. Zo ook in het Grevelingenmeer bij Goeree-Overflakkee. Met het opspuiten van zes eilandjes bij Markenje, Kleine Stampersplaat en de Kabbelaarsbank krijgen kustbroedvogels als kluten en visdieven er een broedplek bij.

En dat is hard nodig. “Bij de aanleg van de Deltawerken is heel veel getijdennatuur verdwenen, ook in het Grevelingenmeer”, legt boswachter Wendy Janse van Staatsbosbeheer uit. “Daarmee zijn ook de eilanden dichtgegroeid en zijn broedplekken verdwenen. We geven ze daarom weer kale schelpeneilandjes terug.”

Overwinteren

Een cutterzuiger is bezig bij Markenje met het opzuigen van zand, om dit vervolgens te verplaatsen naar een eiland. Dit eiland bestaat al, maar wordt flink uitgebreid. Rond de kerst moet alles af zijn.

“Nu trekken de vogels weg om te gaan overwinteren in Zuid-Europa en Zuid- en West-Afrika. Maar in het voorjaar komen ze terug en dan vinden ze hier een gespreid bedje!", zegt Janse.

Grevelingenweek

Tot en met zondag is het Grevelingenweek, een week waarin allerlei activiteiten en excursies georganiseerd worden rondom het Grevelingenmeer bij Goeree-Overflakkee. “Er gebeurt erg veel in en om de Grevelingen op het moment. Het is een uniek gebied, het grootste zoutwatermeer van West-Europa.”