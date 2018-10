Inbrekers gefilmd in Rotterdam Oost

Twee mannen breken in bij een woning in Rotterdam Oost. Bij de woning hangen geen camera’s. Maar bij de buurman wel....Bekijk de video:

Op dinsdag 18 september rijdt een auto de Nehrusingel in Rotterdam Oost op. Twee mannen stappen uit en bestuderen één van de woningen.

Ze stappen weer in de auto en parkeren het voertuig in een zijstraat. Vervolgens breken ze in via de achterzijde. Ze nemen geld en sieraden mee.

De vraag is uiteraard: wie zijn deze inbrekers?

Tips zijn welkom via 0800-6070. Of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000