Inbrekers nemen de tijd in Schiedam

Bij een inbraak aan de Hermanus M.H.Coenradistraat in Schiedam nemen inbrekers uitgebreid de tijd. Opvallend daarbij: ze nemen niets mee. Maar ze staan wel op beeld. Bekijk de video:



Vrijdag de 13e is voor bewoners van de Hermanus M.H.Coenradistraat in Schiedam inderdaad een pechdag. Er wordt bij ze ingebroken.

Een lichtkleurige kleine auto rijdt iets na twaalven ’s nachts de straat in. Er stappen drie mannen uit. Ze lopen langs het huis naar de voordeur, forceren de deur en gaan naar binnen.

Binnen zijn de mannen ook gefilmd. Twee van de drie komen daarbij goed in beeld. De mannen vertrekken weer om tien voor drie. Ze blijven dus bijna drie uur in het huis, maar ze nemen niks mee.

Wie zijn het? Tips zijn welkom via telefoonnummer 0800-6070 of via Meldpunt M 0800 7000