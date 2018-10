Mislukte liquidatie in Rotterdam Kralingen

Vorige week woensdagochtend wordt in Rotterdam Kralingen een 64-jarige man van dichtbij beschoten. De schietpartij heeft alle kenmerken van een afrekening in het criminele circuit. De schutter crasht tijdens zijn vlucht en dat levert belangrijke sporen op. De video van de crash is vrijgegeven. Bekijk de beelden:

Update: het slachtoffer is inmiddels overleden.

De schutter gaat er vandoor op een Gilera motorscooter.Hij rijdt over de Oudedijk richting ’s Gravenland. Op de 's Gravenweg knalt hij op een auto en gaat hij te voet verder. Mogelijk is hij bij Kralingse Zoom op de metro gestapt maar mogelijk is hij ook verder gelopen ’s Gravenland in.

De man moet gewond zijn geraakt tijdens de crash(zie ook video) Hij loopt dus mogelijk mank sinds vorige week woensdag. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben.

De schutter laat zijn gestolen Gilera Runner zonder kentekenplaat achter op de ’s Gravenweg. De scooter is van origine rood, maar is matzwart overgespoten.

De schutter is een donkergetinte, forse man van tussen de 1 meter 75 en 1 meter 85 lang. Hij droeg donkere kleding. Hij loopt dus mogelijk mank in verband met de aanrijding.

Kort na liquidatie verliest de schutter zijn helm. (zie foto)

Het 64-jarige slachtoffer woonde in de buurt van de kruising. Mogelijk is hij die ochtend al in de gaten gehouden. De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets daarvan hebben gezien in de omgeving Oudedijk, Willem Ruyslaan, Lusthofstraat.

Heeft u tips? U kunt bellen met 0800-6070, Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of het Team Criminele Inlichtingen: 079-345 89 99