Misverstand tussen vader en zoon leidt tot grote diefstal

Een communicatiefout tussen vader en zoon leidt tot een grote diefstal. De vader wil de zoon helpen en reageert namens hem op een e-mail. En helaas: dat is een phishing mail. De buit van de verdachte is 4500 euro. En dat wordt voor een deel vergokt.

Een gezin ontvangt een mail namens de Rabobank. De 31-jarige thuiswonende zoon is de enige die bankiert bij die bank. De zoon heeft hulp nodig bij bepaalde zaken en daarom reageert de vader. Hij klikt op de link in de mail en op het scherm wordt gevraagd of hij de bankpas van de zoon wil opsturen naar het adres op het scherm. Dat doet hij.

U raadt het al. De pas komt in verkeerde handen. Blijkbaar heeft de oplichter ook de pincode achterhaald, want met de buitgemaakte pas wordt negen keer gepind.

In totaal wordt er 4500 euro van de rekening van de zoon gehaald. Dat gebeurt steeds door de man op de foto. Hij doet dat bij het Fairplaycasino aan de Coolslingel in Rotterdam.

U kunt bellen met de politie Rotterdam via 0800-6070. Of met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000