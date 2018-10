Bureau Rijnmond: Onderzoek naar gewapende overval op slijterij Oude Noorden

Een filiaal van Gall & Gall aan de Jacob Catsstraat in het Oude Noorden van Rotterdam is vorige maand overvallen. De overvaller gebruikt twee wapens, maar de medewerker van de slijterij is daarvan niet onder de indruk. Hij weet de overvaller de slijterij uit te jagen.

Op zondagmiddag 23 september rond 15:00 uur loopt de overvaller de winkel in. Hij heeft een wapen in zijn hand, maar de medewerker ziet dat het nep is. Hij gaat niet in op de eisen van de overvaller. Daarop trekt de overvaller een ander wapen: een groot mes.

Hij loopt om de toonbank heen en dreigt met het mes. De medewerker slaat als reactie met flessen om zich heen. Er ontstaat een gevecht, waarbij de medewerker gewond raakt. De overvaller weet geen buit te maken. Daarna verlaat hij de winkel.

Bekijk de video:



De politie is op zoek naar de overvaller, die op beeld staat. Hij heeft een fors postuur, is tussen de 20 en 30 jaar oud en is ongeveer 1 meter 70 lang. Hij draagt op de dag van de overval een halflange donkere of grijze jas. U kunt bellen met 0800-6070, of met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.