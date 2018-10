Man rijdt 50 jaar rond zonder rijbewijs

De politie heeft deze week een man van de weg gehaald die al vijftig jaar zonder rijbewijs rondreed. Dat gebeurde op de A15 bij Spijkenisse.

Volgens een woordvoerder van de politie reed de man in een blauw busje over de A15. Hij viel op, omdat de wagen wat slingerde.

Toen agenten de man aan de kant van de weg hadden gezet en naar het rijbewijs van de man vroegen, kregen ze het antwoord dat de man nooit een rijbewijs had gehaald. Hij was in 1968, vijftig jaar geleden, in Nederland komen wonen.

De man is opgehaald door familieleden (met rijbewijs) en heeft een boete gekregen. "Daarbij maakt het niet uit of iemand één jaar of vijftig jaar zonder rijbewijs rondrijdt", legt een woordvoerder uit. "De boete is dan net zo hoog".

Zijn auto is niet in beslag genomen. Dat gebeurt pas als iemand meerdere keren is betrapt op rijden zonder rijbewijs, legt de politie verder uit. Dat was nu niet het geval.

In de Westwagenstraat in Gorinchem werd woensdagavond een man uit Giessenburg aangehouden voor dezelfde overtreding. Hij werd voor de derde keer in tien maanden tijd achter het stuur betrapt zonder rijbewijs. De man kon zijn auto inleveren en wordt mogelijk vervolgd.