Hoe financieel gezond zijn onze ziekenhuizen?

Je verwacht het eigenlijk niet, dat een instelling als een ziekenhuis failliet kan gaan. Nadat vijf jaar geleden in Spijkenisse het Ruwaard van Putten Ziekenhuis failliet ging, viel vandaag het doek voor de IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaart in Amsterdam.

Maar hoe zit het met de financiële gezondheid van onze ziekenhuizen op dit moment? Deze week kwam onderzoeksbureau BDO met de 'stresstest voor ziekenhuizen'.

Albert Schweitzer ziekenhuis

Het Dordtse ziekenhuis valt volgens de onderzoekers als enige ziekenhuis in onze regio in de gevarenzone. Het krijgt een 5 als rapportcijfer. Vorig jaar kreeg het ziekenhuis nog een 6. Vier jaar geleden behoorde het ASZ nog bij de landelijke koplopers.

Woordvoerder Frank van der Elsen zegt dat er geen reden is tot zorg. "Er wordt vooral gekeken naar de hoogte van het eigen vermogen", wat neerkomt op al het geld en de bezittingen van het ziekenhuis.

"De banken stellen steeds hogere eisen. Ons vermogen is wel toegenomen, maar de eis van 15 procent van de jaaromzet halen we net niet. Onze situatie is totaal niet te vergelijken met de situatie in Amsterdam en Flevoland. Daar was bijna helemaal geen vermogen meer."

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Het ziekenhuis in Dirksland is de absolute koploper als het gaat om de financiële gezondheid. In de stresstest van BDO krijgt het kleine ziekenhuis op Goeree-Overflakkee een 10, voor de derde jaar op rij. Geen enkel ander ziekenhuis in ons land staat er financieel beter voor.

Spijkenisse Medisch Centrum

De opvolger van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis is de afgelopen jaren fors opgeklommen in de stresstest. Na het faillissement in 2013 kreeg het ziekenhuis jaren op rij een '1' van de onderzoekers. Inmiddels is het opgeklommen naar een 9.

Beatrixziekenhuis

In Gorinchem valt het ziekenhuis net boven de gevarenzone. Het kreeg vorig jaar nog een 5, maar de situatie is inmiddels verbeterd naar een 6.

Het IJssellandziekenhuis in Capelle aan den IJssel is al een paar jaar stabiel volgens de onderzoekers. Het ziekenhuis krijgt al twee jaar op rij een 8. Het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam kreeg vorig jaar nog een 10, maar is nu afgezakt naar een 9. Het Erasmus Medisch Centrum is niet meegenomen in het onderzoek.