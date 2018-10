Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Slachtoffer vermoedelijke liquidatie Rotterdam-Kralingen overleden Foto: MediaTV

De man die vorige week levensgevaarlijk gewond raakte, is donderdag aan zijn verwondingen overleden. De schutter nam op de Willem Ruyslaan in Rotterdam-Kralingen de 64-jarige man van dichtbij onder vuur. Hij lag daarna ruim een week in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politie denkt, mede omdat het slachtoffer een bekende is van de politie, dat de man mogelijk het slachtoffer is geworden van een afrekening in het criminele circuit. De man heeft een chinese achtergrond. De schutter is nog altijd spoorloos. Hij ging er vandoor op een scooter richting de 's Gravenweg. Daar kwam hij in botsing met een auto. Vervolgens ging hij te voet verder. In Opsporing Verzocht en in Bureau Rijnmond zijn beelden te zien van de vluchtende schutter.