Na drie jaar begon ze meteen weer te miauwen en kopjes te geven

Poes Destiny die drie jaar geleden is weggelopen uit Spijkenisse en wordt opgevangen in Leerdam is aan de beterende hand. De kat dook dinsdag op in Schoonrewoerd, zo'n zestig kilometer verderop. Poes en baasje zijn inmiddels herenigd.

Toch is het nog niet 'eind goed, al goed', waarschuwt dierenarts Annemieke Wijnberger van dierenkliniek Leerdam. "Het blijft nog spannend. Ze kan nog niet zelfstandig plassen en poepen en dat is wel noodzakelijk."

Wijnberger is onder de indruk van het verhaal van Destiny. Ze dook deze week plotseling op in het dorpje Schoonrewoerd, ten noorden van Gorinchem. Ze was drie jaar geleden als vermist opgegeven door haar baasje in Spijkenisse.

"Gelukkig was ze gechipt en dat maakte het voor ons een stuk makkelijker om het baasje te vinden", vertelt Wijnberger. "Het verhaal ging rond op social media en het baasje werd er dinsdag door een vriend op gewezen dat zijn oude poes op facebook stond. Het baasje kon het niet geloven en kwam diezelfde dag nog hierheen."

Miauwen

De poes behandelen was geen gemakkelijke klus. "Het diertje was zo bang en angstig, dat alles onder narcose moest", legt de dierenarts uit. "Maar toen Destiny de stem van haar baasje hoorde en hem even later zag, sloeg ze helemaal om. Ze begon te miauwen en kopjes te geven. Dat is zo schattig. Daar doe je het als dierenarts natuurlijk ook voor."

De komende dagen wordt Destiny nog behandeld in Leerdam.