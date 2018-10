Deel dit artikel:













'Iedereen profiteert van luxe appartementen en laaggeprijsde woningen' De plek waar de Zalmhaventoren moet komen

Lang is er gesproken over de Zalmhaventoren in Rotterdam, maar donderdagmiddag is de bouw van deze wolkenkrabber van 215 meter hoog eindelijk van start gegaan. Daarmee wordt deze toren meteen de hoogste toren van Nederland en de Benelux.

Het gaat om luxe appartementen van 136.000 tot 1,8 miljoen euro. De bouw hiervan is hard nodig, zegt Wienke Bodewes. Hij is voormalig directeur van vastgoedontwikkelaar Amvest, die samen met AM als Zalmhoven CV bij de bouw betrokken is. "Rotterdam is een inclusieve stad: voor mensen met een kleine en grote portemonnee. Beide versterken elkaar, veel voorzieningen worden beter als mensen met een hoger inkomen komen wonen", aldus Bodewes. "Je kan niet alleen maar laaggeprijsde huizen bouwen. Dan doe je het niet goed", zegt Bodewes. "Rotterdam heeft daarin een verleden. Daaruit bleek dat het voor de ontwikkeling van de stad niet goed is. Uiteindelijk profiteert iedereen als je een mix maakt." Naast de wolkenkrabber komen ook twee woontorens en herenhuizen. Bodewes noemt ook een 13 meter hoge plint die gebouwd zal worden, met voorzieningen zoals een restaurant. "Het gaat niet alleen om wat er boven staat, maar ook wat er op straat staat."