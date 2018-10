Feyenoord Basketball nipt onderuit na zinderende slotfase

De mannen van Feyenoord Basketball zijn er tegen de Den Helder Suns niet in geslaagd om de eerste overwinning van dit Eredivisieseizoen te boeken. Na een spannende slotfase trokken de bezoekers met een klein verschil aan het langste eind: 74-77.

Bij rust verdedigde de ploeg van coach Richard den Os nog een voorsprong van vijf punten, maar die gaven de Rotterdammers in het derde kwart snel uit handen. In de slotfase van het vierde kwart kwam Feyenoord Basketball nog knap op voorsprong na een achterstand van negen punten, maar die euforie was van korte duur.

"We verliezen deze wedstrijd niet op het einde, maar al veel eerder in de wedstrijd", begint Richard den Os. "We speelden te veel fases met te weinig energie en kregen makkelijk punten tegen. Dat is zonde, want dit was een wedstrijd die we konden en hadden moeten winnen."

"In ons team zijn een paar verschuivingen geweest", vertelt Michael Kok, die nog niet honderd procent fit is na zijn blessure. "We zijn nog niet lang met zijn allen bij elkaar, waardoor het teamgevoel nog moet groeien."

Bekijk hierboven de hele interviews met Richard den Os en Michael Kok. Hier gaan zij ook in op het vertrek van Lashard Anderson en de terugkeer van Trevor Setty.