Brand op binnenvaartschip bij Strijensas

Op een binnenvaartschip op het Hollandsch Diep heeft donderdagavond brand gewoed. Er is niemand gewond geraakt.

Het vuur woedde in de machinekamer van het schip dat op dat moment lag ter hoogte van Strijensas.

Door de brand was de motor uitgevallen. Een tweede binnenvaartschip is vervolgens langszij gekomen. Ook de KNRM was snel ter plaatse.

De hitte in de machinekamer was zo groot dat lampen in de ruimte gesmolten zijn. Het vuur is uit zichzelf gedoofd. Daarna is de machinekamer geventileerd.

Het tweede binnenvaartschip en een berger hebben het schip dat in brand stond naar de Volkeraksluizen gesleept.

Wat het schip vervoerde en hoe de brand is ontstaan is niet bekend.