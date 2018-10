VIDEO: Jingle all the way in de Beverwaard

Kerst begint al vroeg dit jaar. Althans, in de Rotterdamse Beverwaard. De huizen van broers - en buren - Jan en Ben Lok in de Geulestraat zijn eind oktober al helemaal in de kerstsferen.

"Het is leuk om van te genieten, hoe langer hoe beter", zegt Jans vrouw Lydia vrijdagochtend op Radio Rijnmond. "We beginnen in de zomervakantie al met bedenken wat we willen. Daarna gaan we kijken of we nog wat nieuws kunnen vinden in de winkel. Dan gaat het al helemaal kriebelen."

Het resultaat? De buitenmuren vol met lichtjes, een kerstboom van twee verdiepingen hoog, lichtbogen, rendieren en uiteraard een kerstman. "De meeste buren reageren heel positief", zegt Lydia. "Anderen vinden het minder leuk, omdat Sinterklaas nog moet komen. Maar ik doe toch wat ik zelf wil." Een voordeel: overburen hebben de kerstliefhebbers niet.

Hoeveel de versiering dit jaar heeft gekost, weet Lydia niet. Nieuwe spullen worden samen gebruikt met versiering die nog in huis was. "We gebruiken ook niet alles tegelijk, dus we kunnen elk jaar wat anders doen."