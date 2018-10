Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











AFGELOPEN: Sparta-Telstar (3-2) en Jong PSV-FC Dordrecht (2-2) Sparta - Telstar Sparta-Rotterdam-FC-Dordrecht

De ontknoping van de strijd om de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond live te volgen op Radio Rijnmond. Als Sparta wint van Telstar, is de winst van de eerste periode een feit. Daarnaast is ook Jong PSV-FC Dordrecht te volgen.

De uitzending begint om 19:00 uur, de aftrap van de wedstrijd op Het Kasteel is een uur later. Dennis van Eersel is de verslaggever op Spangen. In de show volg je ook de ontwikkelingen van de wedstrijd tussen Jong PSV en FC Dordrecht, die in Eindhoven wordt gespeeld. Het commentaar is van Sjoerd de Vos. Volg hieronder de liveblog over de wedstrijden van Sparta en FC Dordrecht! Scoreverloop Sparta-Telstar

23' 1-0 Lars Veldwijk

26' 2-0 Lars Veldwijk

54' 2-1 Tyrell Ondaan

65' 2-2 Dylan Mertens

81' 3-2 Halil Dervisoglu 23' 1-0 Lars Veldwijk26' 2-0 Lars Veldwijk54' 2-1 Tyrell Ondaan65' 2-2 Dylan Mertens81' 3-2 Halil Dervisoglu Scoreverloop Jong PSV-FC Dordrecht

8' 1-0 Lennard Daneels

34' 2-0 Maximiliano Romero

66' 2-1 Jeremy Cijntje

70' 2-2 Oussama Zamouri 8' 1-0 Lennard Daneels34' 2-0 Maximiliano Romero66' 2-1 Jeremy Cijntje70' 2-2 Oussama Zamouri