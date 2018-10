LIVE: Sparta-Telstar en Jong PSV-FC Dordrecht

De ontknoping van de strijd om de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond live te volgen op Radio Rijnmond. Als Sparta wint van Telstar, is de winst van de eerste periode een feit. Daarnaast is ook Jong PSV-FC Dordrecht te volgen.

De uitzending begint om 19:00 uur, de aftrap van de wedstrijd op Het Kasteel is een uur later. Dennis van Eersel is de verslaggever op Spangen. In de show volg je ook de ontwikkelingen van de wedstrijd tussen Jong PSV en FC Dordrecht, die in Eindhoven wordt gespeeld. Het commentaar is van Sjoerd de Vos.

Stand van zaken eerste periode

Bij winst op Telstar is Sparta dus zeker van de periodetitel. Bij een gelijkspel of nederlaag is het afhankelijk van de resultaten van achtervolgers Go Ahead Eagles (thuis tegen Cambuur), Almere City, FC Twente (spelen tegen elkaar) en FC Den Bosch (thuis tegen Eindhoven).

De stand in de eerste periode voor aanvang van de laatste speelronde:

1. Sparta 18 punten, doelsaldo 14-5

2. Almere City 17 punten, doelsaldo 16-8

3. Go Ahead Eagles 17 punten, doelsaldo 16-8

4. FC Twente 16 punten, doelsaldo 18-8

5. FC Den Bosch 16 punten, doelsaldo 12-8

Volg hieronder de liveblog over de wedstrijden van Sparta en FC Dordrecht!