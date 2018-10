Griezelen tijdens het grootste Halloweenfeest van Rotterdam

Mensen die bang zijn in het donker kunnen de Beverwaard dit weekend maar beter vermijden. Het grootste Halloweenfeest van Rotterdam staat daar zaterdag op het programma. Inclusief spookhuis, optocht, enge geluiden, griezeldierentuin en vuurwerk.

Het idee voor het feest komt van ondernemer Wesley Fok, die in het winkelcentrum een snackbar heeft. "Ik wilde jaren geleden iets leuks organiseren tijdens Halloween. Maar het is moeilijk concurreren, met alle feesten die er al zijn", legt hij uit.

Verschillende partijen bundelden daarom vervolgens hun krachten. "We begonnen met een optochtje, waar 150 man op afkwam. In de jaren erna is Halloween in de Beverwaard vervolgens gegroeid tot een evenement waar meer dan vijfduizend mensen op afkomen."

Er werken de komende dagen honderd vrijwilligers en vijftien acteurs mee om de bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. "Maar er wordt in het spookhuis wel rekening gehouden met het publiek", legt Wesley uit. "De leeftijden van de mensen die het spookhuis in gaan worden doorgegeven, zodat de acteurs weten hoe eng ze het moeten maken. Zo proberen we er echt een familie-evenement van te maken."

De festiviteiten beginnen zaterdag om 14:00 uur in winkelcentrum Beverwaard. Naast het spookhuis is er ook een Halloweenmarkt. Ook kan er geknutseld worden en is er een optocht door de wijk. De dag wordt afgesloten met vuurwerk.