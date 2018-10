Meer energiezuinige bussen voor de RET

De RET heeft ruim honderd energiezuinige bussen besteld. De nieuwe bussen gaan eind 2019 rijden. De bussen zijn nog niet helemaal elektrisch: ze combineren elektrisch rijden met een dieselmotor. Toch zijn ze al een stuk zuiniger dan oudere exemplaren van de Rotterdamse vervoersmaatschappij.

"Met deze investering zetten we opnieuw een belangrijke stap in de verduurzaming van de busvloot", zegt directeur Maurice Unck.

Vervoersbedrijven mogen vanaf 2025 geen dieselbussen meer aanschaffen. In 2030 moeten alle dieselbussen vervolgens van de straat af zijn. Naast de 103 energiezuinige bussen heeft de RET daarom de laatste veertig dieselbussen aangeschaft.

"Deze nieuwe dieselbussen rijden naar verwachting tien tot twintig procent zuiniger dan de huidige diesels, de hybride bussen tot veertig procent zuiniger", zegt Unck. "Met deze stap leveren we opnieuw een bijdrage aan de gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen van het Rijk, de regio en de RET."

De overstap naar een honderd procent elektrische vloot doet de RET bewust in fases, omdat de technologie op dit vlak zich razendsnel ontwikkelt. Het vervoersbedrijf neemt eind 2019 55 e-bussen in gebruik, en vervolgens 50 in 2021, 50 in 2024 en de laatste 110 in 2029.

"Omdat we steeds gebruik willen maken van de nieuwste technologieën voor elektrische bussen, spreiden we onze investeringen", zegt Unck.