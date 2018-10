'Laat Dinner Wheel niet langer staan dan tot volgend jaar zomer'

Het Dinner Wheel bij de Markthal moet niet langer blijven staan dan tot volgend jaar zomer. Als er een nieuwe locatie gezocht wordt, moet dat er een zijn waar het reuzenrad voor minder overlast zorgt voor bewoners. Dat heeft de gebiedscommissie Rotterdam-Centrum geschreven in een ongevraagd advies aan het College van B&W van Rotterdam.

Sinds augustus dit jaar staat het reuzenrad parallel aan de Markthal. De bewoners van de Markthal maken zich zorgen over hun privacy. Zij vinden dat je vanuit de karretjes zo naar binnen kan kijken bij de woningen.



De omwonenden hebben een kort geding aangespannen, maar de rechter oordeelde in juni dat hun bezwaren niet voldoende zijn. Het reuzenrad kwam er dus toch. Om de bewoners tegemoet te komen, heeft de ondernemer maatregelen genomen om de inkijk zo minimaal mogelijk te houden.

Zo is het meenemen van camera's met telelenzen niet toegestaan en zijn er stickers aangebracht op de ramen van het Reuzenrad die uitkijken op de Markthal, om het zicht te beperken.

Eigen onderzoek

De gebiedscommissie Rotterdam-Centrum heeft nu zelf een onderzoek naar de zaak gedaan. Er is gesproken met achttien bewoners en de ondernemer van het Dinner Wheel. De leden van de commissie zijn ook zelf in het reuzenrad geweest. Hun conclusie is nu dat de huidige locatie ‘buitengewoon ongelukkig’ is.

De verhoudingen tussen de bewoners en de ondernemers zijn volgens de gebiedscommissie zo slecht, dat de gemeente gevraagd wordt daar iets aan te doen. Ook is er de oproep om de privacy van de bewoners zoveel mogelijk te beschermen. De gebiedscommissie vindt dat er geen goede controle en evaluatie is geweest tijdens de eerste weken.

Verder is het advies van de commissie om als uiterste datum van vertrek 1 augustus 2019 aan te houden. De gebiedscommissie wil dus niet dat er een verlenging komt. Dat zou alleen kunnen op een andere locatie met minder overlast. Ook wordt geadviseerd lering te trekken uit de klachten van de bewoners en de volgende keer eerder de gevolgen te onderzoeken.